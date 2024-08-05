Mash: медики сохранили блогеру Билу зараженную ногу

Медики сделали все возможное

Врачам удалось спасти левую ногу скандально известного блогера Эдварда Била. Операцию по ампутации проводить не стали, несмотря на заражение крови и критическое состояние пациента. Сейчас его состояние улучшается.

По данным СМИ, Бил упал с самоката и повредил ногу. В этот момент он снимал пранк, как разъезжает по городу в форме полицейского – за это его отправили в спецпреемник. Спустя время его госпитализировали с температурой 40 и подозрением на заражение крови после недавнего перелома.

Всего после попадания в больницу Эварду провели пять операций. До конца у медиков не было уверенности, что конечность получится сохранить. Источники рассказали, что хирург поставил его перед ультиматумом, что если процесс заживления так и не начнется, то блогеру придется делать выбор между жизнью и ногой.

В итоге во время пятой операции медикам удалось найти очаг заражения и устранить проблему. Билу сделали переливание крови. При этом в понедельник суд отказался отменять ему меру пресечения в виде ареста. После улучшения состояния блогер может снова отправиться в спецпреемник.