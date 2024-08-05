Питт невероятно расстроен из-за аварии приемного сына и винит во всем Джоли

Актер не может связаться с мальчиком

Брэд Питт узнал об аварии, в которую недавно попал его приемный сын Пакс. Несмотря на то, что парень отрекся от отца, актер невероятно переживает за мальчика. Источники, близкие к знаменитости, утверждают, он многократно пытался позвонить Паксу, но тот попросту не берет трубку.

"Брэд очень расстраивается, когда слышит, что кто-то из детей пострадал, и чувствует себя совершенно бессильным, потому что он вообще ничего не может сделать", – говорят осведомители.

При этом они намекнули, что Питт считает виноватой в аварии Анджелину Джоли, которая разрешала парню ездить на электровелосипеде без шлема.

Известно, что после аварии, которая предположительно произошла по вине Пакса, он пару дней провел в больнице. Он повредил шейку бедра, а также получил сотрясение мозга. Вместе с ним в больнице была его мать.