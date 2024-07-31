Приемный сын Джоли и Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе

Врачам пришлось доставить парня в больницу

Приемный сын Анджелины Джоли и Бреда Питта попал в аварию на улице Лос-Анджелеса. Пакс ехал на своем электровелосипеде, когда врезался в машину. После этого ему потребовалась госпитализация.

20-летний парень протаранил зад автомобиля, который стоял на красном сигнале светофора. В момент происшествия на нем не было шлема. После приезда полицейских Пакс пожаловался на боль в бедре, у него заподозрили также травму головы и небольшое кровоизлияние в мозг.

"Однако, по последним данным, состояние Пакса стабильное, и сегодня вечером его, возможно, выпишут домой", – сказано в сообщении.

Для Анджелины Джоли происшествие стало новым ударом. Как рассказывают источники, после развода с супругом дети являются для нее главной отдушиной. Она очень боится их потерять и остаться одна.

Пакс среди наследников звезды является самым ярым сторонником своей приемной матери. Он отказался от приставки "Питт" к своей фамилии, а также неоднократно называл актера "самым большим засранцем в истории".

Ранее стало известно, что Джоли обратилась к Питту с просьбой прекратить судебные разборки, которые длятся последние восемь лет.