Приемный сын Джоли и Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе

Новый удар: сын Джоли попал в аварию
Анджелина Джоли. Фото: Foreign and Commonwealth Office / wikimedia.org
Врачам пришлось доставить парня в больницу

Приемный сын Анджелины Джоли и Бреда Питта попал в аварию на улице Лос-Анджелеса. Пакс ехал на своем электровелосипеде, когда врезался в машину. После этого ему потребовалась госпитализация.

20-летний парень протаранил зад автомобиля, который стоял на красном сигнале светофора. В момент происшествия на нем не было шлема. После приезда полицейских Пакс пожаловался на боль в бедре, у него заподозрили также травму головы и небольшое кровоизлияние в мозг.

"Однако, по последним данным, состояние Пакса стабильное, и сегодня вечером его, возможно, выпишут домой", – сказано в сообщении.

Для Анджелины Джоли происшествие стало новым ударом. Как рассказывают источники, после развода с супругом дети являются для нее главной отдушиной. Она очень боится их потерять и остаться одна.

Пакс среди наследников звезды является самым ярым сторонником своей приемной матери. Он отказался от приставки "Питт" к своей фамилии, а также неоднократно называл актера "самым большим засранцем в истории". 

Ранее стало известно, что Джоли обратилась к Питту с просьбой прекратить судебные разборки, которые длятся последние восемь лет.

Источник: TMZ
По теме

Смерть Зеленского: в США назвали способ урегулировать конфликт на Украине

Российские войска продолжают свое наступление

В США раскрыли катастрофу на Украине после потери двух сел

Населенные пункты буквально стерли с лица земли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей