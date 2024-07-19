Джоли попросила Питта прекратить судебные тяжбы

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Много лет публика продолжает наблюдать за последствиями крушения одной из самых красивых пар Голливуда – Анджелины Джоли и Брэда Питта. Недавно актриса обратилась к бывшему мужу с неожиданной просьбой.
Как известно, именно Джоли была инициатором развода и устроила публичную порку бывшему, рассказывая жуткие подробности его поведения в семье. Теперь же Анджелина попросила Брэда отозвать его судебные иски и мирно закончить разборки.
Вопросы, касающиеся опеки детей, давно решены, однако бывшие супруги продолжают делить общие богатства. Настоящую ярость у Питта вызвало решение Джоли продать принадлежавшую ей половину винодельни третьим лицам. Артист считает, что женщина его обманула, так как была договоренность о том, что он выкупит ее долю.
Судебные разборки по этому поводу продолжаются. Анджелина требует от Брэда отказаться от претензий, иначе ей придется обнародовать некие сведения, которые дискредитируют артиста.
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