Джоли попросила Питта прекратить судебные тяжбы

Разборки в звездном семействе продолжаются

Много лет публика продолжает наблюдать за последствиями крушения одной из самых красивых пар Голливуда – Анджелины Джоли и Брэда Питта. Недавно актриса обратилась к бывшему мужу с неожиданной просьбой.



Как известно, именно Джоли была инициатором развода и устроила публичную порку бывшему, рассказывая жуткие подробности его поведения в семье. Теперь же Анджелина попросила Брэда отозвать его судебные иски и мирно закончить разборки.

Вопросы, касающиеся опеки детей, давно решены, однако бывшие супруги продолжают делить общие богатства. Настоящую ярость у Питта вызвало решение Джоли продать принадлежавшую ей половину винодельни третьим лицам. Артист считает, что женщина его обманула, так как была договоренность о том, что он выкупит ее долю.

Судебные разборки по этому поводу продолжаются. Анджелина требует от Брэда отказаться от претензий, иначе ей придется обнародовать некие сведения, которые дискредитируют артиста.