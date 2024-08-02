Голливудская актриса похвасталась роскошной фигурой в бикини в 57 лет

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Актриса Сальма Хайек вызывает восторг у своих поклонников из-за потрясающей фигуры на протяжении всей карьеры. По молодости поддерживать пикантные формы было не так уж трудно, но и в свои 57 лет голливудская звезда умудряется выглядеть отлично в купальнике. Доказательство этого она продемонстрировала в соцсетях.
Хайек опубликовала снимок из бассейна, где она лежит на надувном шезлонге и принимает солнечные ванны. На артистке был надет изумрудный купальник с подвязками на талии.
"Жду август", – многозначительно подписала она пост.
Публикация очень быстро собрала более 600 тысяч лайков и массу восторженных комментариев. Народ был в восторге от того, как Сальме удается отлично выглядеть в свои года.
Известно, что актриса не является сторонником пластической хирургии и предпочитает стареть более естественно, чем некоторые коллеги по сцене. Однако она не отрицает, что иногда прибегает к помощи косметологов.
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