Источники рассказали о чувствах Лопес к Аффлеку

Знаменитость никак не может решиться на развод

Шансов на перемирие между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком практически нет. И с каждым днем официальный развод все ближе, утверждают близкие к артистке источники.

По их словам, певица до сих пор испытывает романтические чувства к своему супругу, однако понимает, что должна двигаться дальше. Это лето она решила провести радостно и насыщенно, чтобы максимально отвлечься от негативных переживаний.

"Ничто не может сломить ее дух", – говорят знакомые.

При этом Лопес тяжело переживает проблемы в отношениях с Аффлеком. Недавно она опубликовала в соцсетях отрывок из своей песни, в которой были строки "Он не заслуживает того, чтобы держать ее в своих объятиях". Вероятно, они были адресованы к пока еще официальному мужу.

При этом знаменитости периодически появляются на публике с обручальными кольцами, не подтверждая тем самым развод. Но в СМИ постоянно появляется информация о продаже их совместного особняка и другого имущества, поскольку супруги намерены поделить все без суда.

Однако решиться окончательно разорвать все отношения Лопес не в состоянии – источники говорят, что артистка до сих пор называет Аффлека любовью всей своей жизни. Хотя ее избранник не чувствует того же.