Эрдоган ударил пощечину ребенку на церемонии в Ризе

Эрдоган врезал по лицу пятилетнему ребенку на глазах у публики
Кадр видео из соцсетей
Инцидент произошел в Ризе

Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в город Риза, чтобы вручить молодым семьям ключи от новых квартир. В один из моментов забирать их к нему подбежал пятилетний малыш, который поспешил поблагодарить лидера, но сделал это неправильно. За это он получил рукой по лицу от главы государства.

Эрдоган ожидал, что малыш будет целовать ему руку. Он выставил тыльную часть ладони с кольцом, подобно султану, тем самым требуя поцелуя. Мальчик не понял этого жеста – вместо этого он попытался пожать руку президенту, за что и получил одергивающую пощечину.

Вскоре после этого к ребенку подбежал человек, который сказал, что нужно сделать. Парень поцеловал руку, получив от Эрдогана в подарок несколько купюр, и ушел с недоумевающим лицом прочь, обняв лидера на прощание.

Инцидент транслировали турецкие СМИ, которые позже вырезали его в отдельный фрагмент и опубликовали в соцсетях.

В Турции в знак почета и уважения к старшим принято при начале общения сперва целовать руку, после преклониться и коснуться места головой. Традиция зародилась еще во времена Османской империи и живет в стране до сих пор, особенно в восточных ее частях. 

Источник: соцсети
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