Что известно о смерти актрисы Стриженовой

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Народная артистка России Любовь Стриженова ушла на 83 году жизни. Об этом стало известно накануне – информацию сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин в соцсетях. Актриса является матерью режиссера Александра Стриженова.
Знаменитость начала свою творческую карьеру во МХАТ, молодой артистке вскоре стали предлагать роли кинокартинах и спектаклях, а после перешла в Театр им. М. Горького под руководство Татьяны Дорониной. Там она играла вплоть до 2007 года.
Известно, что актриса дважды была замужем. Первым избранником стал ее коллега Владимир Земляникин, с которым она вместе играла в картине "Улица молодости". В браке у нее родилась дочь Лена. Из-за конфликтов со свекровью артистка развелась с мужем, поскольку он предпочитал не обращать внимания на трудности.
После она, будучи беременной, вышла замуж за Олега Стриженова. В отношениях у нее родился сын Александр. Спустя шесть лет она развелась с супругом из-за его властного и требовательного характера.
В 2008 году Любовь Стриженова приняла решение уйти в монастырь. Дочь легко восприняла это, а сын устраивал скандалы. Однако со временем все смирились с ее выбором и регулярно навещали в обители.
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