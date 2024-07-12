Что известно о смерти актрисы Стриженовой

Стало известно о смерти актрисы Стриженовой
Фото: unsplash.com
Она встретила последние дни в монастыре

Народная артистка России Любовь Стриженова ушла на 83 году жизни. Об этом стало известно накануне – информацию сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин в соцсетях. Актриса является матерью режиссера Александра Стриженова.

Знаменитость начала свою творческую карьеру во МХАТ, молодой артистке вскоре стали предлагать роли кинокартинах и спектаклях, а после перешла в Театр им. М. Горького под руководство Татьяны Дорониной. Там она играла вплоть до 2007 года.

Известно, что актриса дважды была замужем. Первым избранником стал ее коллега Владимир Земляникин, с которым она вместе играла в картине "Улица молодости". В браке у нее родилась дочь Лена. Из-за конфликтов со свекровью артистка развелась с мужем, поскольку он предпочитал не обращать внимания на трудности.

После она, будучи беременной, вышла замуж за Олега Стриженова. В отношениях у нее родился сын Александр. Спустя шесть лет она развелась с супругом из-за его властного и требовательного характера.

В 2008 году Любовь Стриженова приняла решение уйти в монастырь. Дочь легко восприняла это, а сын устраивал скандалы. Однако со временем все смирились с ее выбором и регулярно навещали в обители.

Фото: соцсети

Источник: ВКонтакте

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