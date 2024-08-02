Ким Чен Ын врезался в дерево во время спасательной операции

Ким Чен Ын врезался в дерево во время спасательной операции
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Прическа главы КНДР не пострадала

Видео поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с проверкой хода спасательной операции стало вирусным. Все потому, что управляющий надувной лодкой человек не справися с управлением и врезался в дерево. 

На кадрах Ким сидит с правого борта во время плавания по затопленной провинции Пхенан-Пукто. В один момент лодка и сидящие в ней люди неожиданно застревают в свисающих хвойных ветках. После политика показывают уже освободившегося от пут и поправляющего свою прическу. Ролик опубликовало государственное СМИ Северной Кореи.

Также на кадрах запечатлено, как Ким курит во время осмотра затопленных районов. 

Наводнения вызвали серьезный кризис в Северной Корее, изолировав более 5 тысяч жителей в различных зонах и повредив тысячи домов, общественных зданий, объектов, автомобилных и железных дорог. Южная Корея предложила помощь, но ответа от Пхеньяна не последовало.

Ранее в июне в Северную Корею приезжал Владимир Путин. Ким Чен Ын принимал российского лидера с официальным визитом, организовав ему пышный прием. На посвященном событию концерте выступали с песнями на русском языке.

Источник: Times of India

После тотальной ликвидации американского оружия на Украине в США сделали заявление

Американцы в ужасе от происходящего

"Волшебники на войне": генерал ВСУ описал участь переданных Киеву F-16

Военный все взвесил и оценил ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей