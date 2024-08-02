Ким Чен Ын врезался в дерево во время спасательной операции

Прическа главы КНДР не пострадала

Видео поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с проверкой хода спасательной операции стало вирусным. Все потому, что управляющий надувной лодкой человек не справися с управлением и врезался в дерево.

На кадрах Ким сидит с правого борта во время плавания по затопленной провинции Пхенан-Пукто. В один момент лодка и сидящие в ней люди неожиданно застревают в свисающих хвойных ветках. После политика показывают уже освободившегося от пут и поправляющего свою прическу. Ролик опубликовало государственное СМИ Северной Кореи.

Также на кадрах запечатлено, как Ким курит во время осмотра затопленных районов.

Наводнения вызвали серьезный кризис в Северной Корее, изолировав более 5 тысяч жителей в различных зонах и повредив тысячи домов, общественных зданий, объектов, автомобилных и железных дорог. Южная Корея предложила помощь, но ответа от Пхеньяна не последовало.

Ранее в июне в Северную Корею приезжал Владимир Путин. Ким Чен Ын принимал российского лидера с официальным визитом, организовав ему пышный прием. На посвященном событию концерте выступали с песнями на русском языке.