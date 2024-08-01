Африканец рассказал об интимных отношениях с главой МИД Германии Бербок

Оказалось, политик не прочь позабавиться с цветными мужчинами

Жиголо по имени Кингсли африканского происхождения дал интервью, в котором сообщил, что около пяти последних лет оказывает интимные услуги женщинам из Европы. Большинство из них – высокопоставленные деятели. И одной его клиенткой является замужняя глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Мужчина рассказал, что у него произошла связь с министром из Германии в декабре 2022 года – в этот момент Анналена как раз приезжала в Африку с дипломатическим визитом. Он провел с ней вечер, и политик сообщила ему, что не против продолжения банкета с чернокожим джентельменом.

"Так что мы провели ночь вместе; это была потрясающая, фантастическая ночь, а затем она ушла на следующий день", – вспомнил Кингсли.

По его словам, через полгода Бербок снова позвонила ему и попросила сопроводить ее в поездке в Преторию. Вскоре их отношения стали регулярными – два раза в год. В последний раз он видел ее пару недель назад в Абиджане.

Кингсли пояснил, что берез за свои услуги с клиенток около 2,5-3 тысяч евро. Также дамы покрывают все его расходы на поездки. Большинство из них предпочитает нанимать ради интима именно чернокожих парней.

Известно, что официально Бербок состоит в браке, у нее есть двое детей.

При этом в Сети заподозрили, что опубликованное интервью может являться фейком. На видео было заметно, что лицо африканца имеет неживую мимику, а вместо моргания он только прикрывает глаза, словно его внешность сгенерировала нейросеть.