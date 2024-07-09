Рок-группа The Editors отказалась от фестиваля в Казахстане из-за россиян

Британские музыканты отказались от выступления из-за россиян
Кадр: YouTube.com
Они столкнулись с травлей в соцсетях

Известная британская рок-группа The Editors сообщила, что приняла решение отказаться от своего участия в фестивале Park Live в Казахстане. Музыканты узнали, что спонсором мероприятия является российская организация.

Концерты должны состояться в начале сентября в Алмате. Среди учредителей указана компания "Яндекс". Ожидается, что свои представления там дадут Die Antwoord, Tyga, Placebo, Скриптонит, Oliver Tree, Бреннан Саваж и Dizzee Rascal. Стоимость билетов начинается от 4,5 тысяч рублей.

В The Editors сообщили, что вели переговоры об участии в мероприятии и уже дали согласие, но после узнали принадлежность спонсора к России. 

"Мы надеемся приехать в Казахстан, но при других обстоятельствах", – говорится в заявлении группы.

Фото: соцсети

До этого музыканты столкнулись с травлей в Сети из-за своего решения выступить на фестивале в Казахстане. Возмущенная публика обвиняла их получении "кровавых денег" и грозилась байкотировать представление.

Фестиваль Park Live до 2019 года проходил в Москве. На него приезжали многие популярные артисты, в числе которых были The Prodigy, Gorillaz, Red Hot Chili Peppers, The Killers и другие. Во время пандемии мероприятие не проводилось, а после 2022 года многие знаменитости отказались приезжать в Россию.

Источник: соцсети

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