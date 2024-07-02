Умерла актриса Татьяна Тарасова

Объявлено о смерти Татьяны Тарасовой
Фото: unsplash.com
Причина гибели не разглашается

Стало известно, что на 87-ом году жизни не стало актрисы, заслуженной артистки России Татьяны Тарасовой. Более сорока лет она играла на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова. Об ее кончине сообщила пресс-служба театра.

Широкому зрителю Тарасова была известна своими эпизодическими ролями в различных телепроектах. Всего ее кинокарьера насчитывает 28 фильмов и сериалов, среди которых "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Брежнев" и другие. На сцене БДТ она исполняла роли Аглаи в "Идиоте", Миссис Уордль в "Пиквикском клубе", Унтер-офицерскую вдову в "Ревизоре", Мирониху в "Последнем сроке", Тетку в "Кроткой" и другие.

Татьяна Тарасова в сериале "Тайны следствия"

В пресс-службе заведения сообщили, что в труппу Тарасову пригласил лично Товстоногов, поскольку увидел в артистке широкий актерский диапазон. Коллеги отзываются о ней как о добром, отзывчивом и преданном театру человеке.

Ранее стало известно о смерти актера из сериала "Агент национальной безопасности". 

Источник: БДТ имени Г. А. Товстоногова
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