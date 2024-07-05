Концерты "Морального кодекса" отменили из-за болезни Мазаева

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Новость о полной отмене концертов знаменитой группы "Моральный кодекс" сильно расстроила поклонников музыкального коллектива. Артисты пользуются большой популярностью и уважением публики, однако, к сожалению, в ближайшее время насладиться выступлениями любимых музыкантов не удастся.
Причина отмены концертов по всей стране связана с состоянием здоровья лидера музыкального коллектива Сергея Мазаева. Накануне, 4 июля, ему внезапно стало плохо прямо перед концертом в Светлогорске. В итоге мероприятие отменили, а артиста забрали в больницу.
По информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, у Мазаева случился приступ панкреатита. Благодаря сложенным действиям калининградских медиков, состояние артиста удалось стабилизировать. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако в ближайшее время Сергей Мазаев точно не сможет выступать, поэтому все концерты отменены.
К слову, ранее была озвучена причина отмены концертов поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.
Украина продолжает терять свои позиции
Певица превратилась в отъявленную русофобку