Концерты "Морального кодекса" отменили из-за болезни Мазаева

Концерты "Морального кодекса" отменили по всей стране
Сергей Мазаев. Кадр: соцсети
Фанаты сильно расстроены

Новость о полной отмене концертов знаменитой группы "Моральный кодекс" сильно расстроила поклонников музыкального коллектива. Артисты пользуются большой популярностью и уважением публики, однако, к сожалению, в ближайшее время насладиться выступлениями любимых музыкантов не удастся.

Причина отмены концертов по всей стране связана с состоянием здоровья лидера музыкального коллектива Сергея Мазаева. Накануне, 4 июля, ему внезапно стало плохо прямо перед концертом в Светлогорске. В итоге мероприятие отменили, а артиста забрали в больницу.

По информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, у Мазаева случился приступ панкреатита. Благодаря сложенным действиям калининградских медиков, состояние артиста удалось стабилизировать. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако в ближайшее время Сергей Мазаев точно не сможет выступать, поэтому все концерты отменены.

К слову, ранее была озвучена причина отмены концертов поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

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