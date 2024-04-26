Спектакли с участием Тарзана отменили в Сибири

Стало известно, почему было принято решение

Представления с участием Сергея Глушко отменили в нескольких городах Сибири. В конце апреля он должен был выступить в спектаклях "Убей меня, любимая" и "Он сам нарвался", однако по неожиданным причинам все мероприятия решили не проводить.

Ожидалось, что Тарзан приедет в Томск, Новокузнецк, Барнаул и Бердск. Причем, как отметили журналисты, массовых возмущений зрителей по этому поводу отмены постановок в соцсетях не было.

Актриса и директор спектакля "Он сам нарвался" Людмила Лосева утверждает, что вся команда узнала об отмене за 10 дней до представления. Об этом им сообщили организаторы, указав, что провести мероприятие не выйдет по "организационным причинам". Она допускает, что люди могли начать сдавать билеты после произошедшего в "Крокусе". Артисты, по ее словам, были до последнего готовы отправиться на гастроли.

"Если будет возможность приехать в эти города, мы с большим удовольствием приедем. И с этим спектаклем, и с другими своими спектаклями", – сказала Лосева.

Актриса рассказала, что вся команда активно репетировала и готовилась, чтобы порадовать регионального зрителя. Она отметила, что там люди всегда благодарны за представление, поэтому и они артисты приезжают к ним с удовольствием.

Для Тарзана это не первый опыт, когда спектакли с его участием отменяют. В 2018 году у него сорвался гастрольный тур из-за непроданых билетов.