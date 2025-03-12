Все спектакли с Сухоруковым экстренно отменили: что случилось

Стало известно, что артист оказался в больнице

На ближайшее время все постановки с участием Виктора Сухорукова были экстренно отменены. Сообщения появились один за другим, что породило слухи о проблемах у артиста. Известно, что график его выступлений был составлен на два месяца вперед, поэтому просто так сорваться ничего не могло. Оказалось, что еще в начале марта знаменитость попал в больницу.

В беседе с журналистами Сухоруков признался, что 3 марта ему пришлось делать срочную операцию на сердце из-за инфаркта миокарда. Ему провели коронарное шунтирование, благодаря которому состояние артиста получилось стабилизировать. По его словам, все произошло неожиданно и ничего не предвещало беды.

"Я чувствовал себя как обычно отлично, готовился к поездке в Саратов. И весь февраль был у меня очень насыщенным – шесть городов по России, съемки в фильмах "Красавица в Петербурге". Нагрузки – сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится", – поделился он.

Сухоруков рассказал, что во время операции врачи узнали, что этот инфаркт был у него вторым. Сейчас артист находится в клинике под наблюдением медиков, носит специальный бандаж на груди. Знаменитость говорит, что чувствует себя хорошо и надеется, что благодаря реабилитации быстро придет в норму. Однако все представления в марте ему пришлось приостановить.