Выступление группы "Любэ" отменили в Сургуте

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Празднование 430-летнего юбилея Сургута, вероятно, не состоится. Местные власти намереваются полностью отказаться от торжественных мероприятий, в том числе и от выступлений известных артистов. Среди приглашенных звезд числилась группа "Любэ".
Как пояснили источники в администрации, в округе был введен запрет на проведение массовых мероприятий. И на этом фоне возник вопрос, насколько целесообразно отмечать юбилей города.
"Решается вопрос с переносом на следующий год празднования народного татарского праздника Сабантуй", – заявили осведомители.
До этого уже отменили массовый забег, перекрывать ради его проведения дороги не будут. Но, как пояснили в мэрии, окончательного решения о переносе праздника пока не приняли.
Для группы "Любэ" отмена концерта в Сургуте не будет первой. С начала года было перенесено сразу несколько выступлений коллектива. Это призошло из-за состояния здоровья Николая Расторгуева, которому потребовалось время для прохождения терапии. Соощалось, что у музыканта сломался кардиовертер. Прибор ему поставили из-за проблем с сердцем.
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