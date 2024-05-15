Выступление группы "Любэ" отменили в Сургуте

С начала года у коллектива по разным причином сорвалось несколько концертов

Празднование 430-летнего юбилея Сургута, вероятно, не состоится. Местные власти намереваются полностью отказаться от торжественных мероприятий, в том числе и от выступлений известных артистов. Среди приглашенных звезд числилась группа "Любэ".

Как пояснили источники в администрации, в округе был введен запрет на проведение массовых мероприятий. И на этом фоне возник вопрос, насколько целесообразно отмечать юбилей города.

"Решается вопрос с переносом на следующий год празднования народного татарского праздника Сабантуй", – заявили осведомители.

До этого уже отменили массовый забег, перекрывать ради его проведения дороги не будут. Но, как пояснили в мэрии, окончательного решения о переносе праздника пока не приняли.

Для группы "Любэ" отмена концерта в Сургуте не будет первой. С начала года было перенесено сразу несколько выступлений коллектива. Это призошло из-за состояния здоровья Николая Расторгуева, которому потребовалось время для прохождения терапии. Соощалось, что у музыканта сломался кардиовертер. Прибор ему поставили из-за проблем с сердцем.