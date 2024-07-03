Чемпиона мира в прыжках в высоту Фрайтага нашли мертвым

Жуткая трагедия получила огромный резонанс

Представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций поделились с общественностью деталями страшной трагедии, которая произошла в Южной Африканской республике. Там недавно было обнаружено тело чемпиона мира по прыжкам Жака Фрайтага.



Жизнь знаменитого спортсмена оборвалась в самом рассвете лет. На момент смерти прыгуну было всего 42 года. Известно, что спортсмен внезапно пропал несколько недель назад. Мужчина числился пропавшим без вести целых две недели. Профильные службы пытались отыскать атлета с мировым именем, но в течение долгих дней у них не было ни одной зацепки.

В итоге выяснилось, что чемпион мира скончался. По имеющимся данным, его труп был буквально изрешечен пулевыми отверстиями. По предварительной информации, именно многочисленные огнестрельные ранения стали причиной смерти знаменитого спортсмена. Сотрудники местных правоохранительных органов уже занимаются резонансным делом и постараются найти причастных к трагедии.

К слову, ранее стало известно о смерти народного артиста России. Мужчине неожиданно стало плохо посреди ночи.