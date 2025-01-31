"Отвратительная дочь!": Садальского возмутили слова Голубкиной о матери

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Станислав Садальский прошелся по актрисе Марии Голубкиной, которая некоторое время назад в передаче "Звезды сошлись" сделала несколько откровений о болезни собственной матери – 84-летней артистке Ларисе Ивановне.
Во время телешоу Голубкина указала, что у ее знаменитой родительницы две формы онкологии и болезнь Паркинсона. Звезда "Гусарской баллады" перестала двигаться и находится в лежачем состоянии. Раз в месяц у нее меняются сиделки, поскольку многие не выдерживают ухода за такой тяжелобольной женщиной. Сама Мария призналась, что давно смирилась с сотоянием матери.
Садальского подобные откровения сильно возмутили. Он назвал Голубкину "второсортной актрисой" и "отвратительной дочерью".
"Вот он, стакан воды на старости лет... Какая же ты гадкая, Маша. Надеюсь, твои дети, живущие в Германии, отомстят тебе за бабушку", – написал актер.
Ранее источники сообщали, что 84-летняя Голубкина страдает от постоянных болей. Она сильно потеряла в весе, а также не может заснуть без снотворного и обезболивающих средств.
Наши военные продолжают громить противника
Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало