"Отвратительная дочь!": Садальского возмутили слова Голубкиной о матери

"Отвратительная дочь!": Садальского возмутили слова Голубкиной о матери
Станислав Садальский. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость считает, что артистка не должна была себе позволять подобных откровений

Станислав Садальский прошелся по актрисе Марии Голубкиной, которая некоторое время назад в передаче "Звезды сошлись" сделала несколько откровений о болезни собственной матери – 84-летней артистке Ларисе Ивановне.

Во время телешоу Голубкина указала, что у ее знаменитой родительницы две формы онкологии и болезнь Паркинсона. Звезда "Гусарской баллады" перестала двигаться и находится в лежачем состоянии. Раз в месяц у нее меняются сиделки, поскольку многие не выдерживают ухода за такой тяжелобольной женщиной. Сама Мария призналась, что давно смирилась с сотоянием матери.

Садальского подобные откровения сильно возмутили. Он назвал Голубкину "второсортной актрисой" и "отвратительной дочерью".

"Вот он, стакан воды на старости лет... Какая же ты гадкая, Маша. Надеюсь, твои дети, живущие в Германии, отомстят тебе за бабушку", – написал актер.

Ранее источники сообщали, что 84-летняя Голубкина страдает от постоянных болей. Она сильно потеряла в весе, а также не может заснуть без снотворного и обезболивающих средств.

Источник: Telegram

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