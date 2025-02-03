Друзья Джессики Альбы назвали ее бывшего мужа мерзавцем

Источники напомнили о похождениях продюсера

Развод Джессики Альбы с Кэшем Уорреном стал большим облегчением для близких друзей голливудской актрисы. Супруги решили разойтись спустя 17 лет отношений и рождения трех детей.

Источники говорят, что изначально Уоррен не был достаточно хорош для Джессики. Он действительно проявлял себя как хороший отец, но при этом у мужчины всегда был "блуждающий взгляд". К примеру, в 2009 году его застукали за поцелуем с актрисой Линдси Лохан.

При этом, несмотря на скандальные инциденты, Альба пыталась спасти этот союз.

"Ее друзья не знают, что она нашла в Кэше. Он казался им неудачником и мерзавцем", – поделились знакомые актрисы.

После развода Джессике Альбе в любом случае придется отдать большую часть из своего состояния в 100 млн долларов, поскольку ее супруг пусть и считается продюсером, в действительности он уже давно ни над чем не работал. Обеспечение семьи фактически лежало на плечах артистки.

Сейчас друзья звезды уверены, что после развода она будет счастлива, поскольку ей не составит особого труда найти достойного мужчину.