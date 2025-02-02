У Канье Уэста начались интимные проблемы с женой Бьянкой

У Канье Уэста начались интимные проблемы с женой Бьянкой
Канье Уэст. Фото: Jason Persse / wikimedia.org
Артист перестал удовлетворять жену в постели

Бьянка Цензори, известная своими откровенными нарядами и внешним видом, поставила ультиматум своему супругу Канье Уэсту. Оказалось, модель крайне недовольна тем, что известный рэпер в последнее время потолстел. Поэтому если он не сбросит вес, то она пригрозила от него уйти.

Источники говорят, что восле этого ультиматума знаменитость всерьез взялся за собственную форму и даже добился хороших результатов, что порадовало Бьянку, которая считала его увесистым и уродливым. Из-за этого отвращения у Канье даже появились интимные проблемы в постели с женой.

"Он не удовлетворил ее и в спальне... так что теперь он морит себя голодом , пытаясь понравиться ей!" – поделились знакомые пары.

Причиной лишнего веса Уэста стало увлечение вредной едой. Он употреблял фастфуд утром, днем и вечером. В результате артист понял, что его жена достаточно привлекательна и не может тратить время на мужчину, который будет постоянно обжираться и храпеть по ночам. И хотя ему удалось сбросить немного веса, его тревога из-за потери Бьянки никуда не делась.

Источник: RadarOnline

Армия России разнесла логово ВСУ под Одессой

Наши военные продолжают громить противника

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей