У Канье Уэста начались интимные проблемы с женой Бьянкой

Артист перестал удовлетворять жену в постели

Бьянка Цензори, известная своими откровенными нарядами и внешним видом, поставила ультиматум своему супругу Канье Уэсту. Оказалось, модель крайне недовольна тем, что известный рэпер в последнее время потолстел. Поэтому если он не сбросит вес, то она пригрозила от него уйти.

Источники говорят, что восле этого ультиматума знаменитость всерьез взялся за собственную форму и даже добился хороших результатов, что порадовало Бьянку, которая считала его увесистым и уродливым. Из-за этого отвращения у Канье даже появились интимные проблемы в постели с женой.

"Он не удовлетворил ее и в спальне... так что теперь он морит себя голодом , пытаясь понравиться ей!" – поделились знакомые пары.

Причиной лишнего веса Уэста стало увлечение вредной едой. Он употреблял фастфуд утром, днем и вечером. В результате артист понял, что его жена достаточно привлекательна и не может тратить время на мужчину, который будет постоянно обжираться и храпеть по ночам. И хотя ему удалось сбросить немного веса, его тревога из-за потери Бьянки никуда не делась.