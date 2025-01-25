Рецепт быстрого ужина на сковороде: овощная шакшука с яйцами – вкусно и полезно

Домашние обязательно попросят добавку

Когда хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и полезное, овощная шакшука с яйцами – отличный выбор. Этот легкий и оригинальный ужин можно приготовить за считанные минуты, понадобятся самые простые ингредиенты. Блюдо порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом!

Ингредиенты:

– томаты – 3 шт.;

– болгарский перец – 1 шт.;

– лук – 1 шт.;

– чеснок – 2 зубчика;

– томатная паста – 1 ст. ложка;

– яйца – 4 шт.;

– растительное масло – 2 ст. ложки;

– соль и перец – по вкусу;

– свежая зелень – для подачи.

Пошаговый рецепт:

1. Нарежьте овощи: томаты крупно, лук и перец – мелкими кубиками, чесночок измельчите.

2. Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте перец и готовьте 3 минуты.

3. Выложите помидоры и томатную пасту, сдобрите специями. Тушите на среднем огне 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими.

4. Сделайте ложкой углубление в соусе и разбейте туда яйца. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока белки не схватятся.

5. Украсьте готовое блюдо свежей зеленью и подавайте горячим с хлебом или тостами.

Этот простой рецепт не только сэкономит время, но и добавит новые вкусы в семейное меню. Попробуйте – ваши близкие точно останутся довольны!