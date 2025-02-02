Стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Маликов

Стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов с дочкой. Фото: соцсети
Певец может позволить себе жить на широкую ногу

Настоящий любимец российской публики, кумир миллионов Дмитрий Маликов за годы карьеры добился впечатляющего успеха и продолжает оставаться востребованным артистом.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что сегодня знаменитость продолжает активно выступать как на больших площадках, так и на закрытых мероприятиях. В ближайшее время он готовится к сольному концерту в Кремле, но также не отказывается от участия в корпоративных праздниках.

По словам продюсера, артист является одним из самых популярных исполнителей на частных вечеринках. Он отметил, что гонорар звезды начинается от 1,5 миллиона рублей за концерт, а в некоторых случаях может быть и выше. Это позволяет певцу жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Певцу удается сохранять популярность на протяжении многих лет, так что он остается очень значимой фигурой в российском шоу-бизнесе.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник

Армия России разнесла логово ВСУ под Одессой

Наши военные продолжают громить противника

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей