Стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Маликов

Певец может позволить себе жить на широкую ногу

Настоящий любимец российской публики, кумир миллионов Дмитрий Маликов за годы карьеры добился впечатляющего успеха и продолжает оставаться востребованным артистом.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что сегодня знаменитость продолжает активно выступать как на больших площадках, так и на закрытых мероприятиях. В ближайшее время он готовится к сольному концерту в Кремле, но также не отказывается от участия в корпоративных праздниках.

По словам продюсера, артист является одним из самых популярных исполнителей на частных вечеринках. Он отметил, что гонорар звезды начинается от 1,5 миллиона рублей за концерт, а в некоторых случаях может быть и выше. Это позволяет певцу жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Певцу удается сохранять популярность на протяжении многих лет, так что он остается очень значимой фигурой в российском шоу-бизнесе.