Быстрый десерт в кружке: рецепт вкусного угощения к чаю за 15 минут

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Когда хочется приготовить что-то легкое, вкусное и ароматное на десерт, а времени совсем мало, лимонное угощение в кружке станет идеальным решением. Сладкий "подарок" к чаю готовится буквально несколько минут, а результат порадует гостей и домашних освежающим вкусом и нежным ароматом.
– 4 большие ложки муки;
– 2 большие ложки сахарного песка;
– 1/4 маленькой ложки разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 3 большие ложки молока;
– 2 большие ложки растопленного сливочного масла;
– 2 маленькие ложки лимонного сока;
– немного тертой лимонной цедры.
Начните с того, что смешайте в кружке сухие ингредиенты: муку, сахарный песок, разрыхлитель и соль. Добавьте к ним молоко, масло, лимонный сок и немного лимонной цедры. Тщательно перемешайте все, чтобы получилась гладкая масса без комков.
Теперь поставьте кружку (должна быть наполнена примерно до половины) в микроволновку на 1,5–2 минуты при максимальной мощности. Десерт поднимется и станет нежным, мягким, с легким цитрусовым ароматом. Дайте ему немного остыть перед подачей.
Для украшения можно использовать сахарную пудру, ломтики фрукта или немного меда. Десерт отлично подойдет для утреннего угощения к завтраку или для вечернего чаепития. Это идеальный вариант, когда нужно приготовить что-то быстрое и вкусное.
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