Быстрый десерт в кружке: рецепт вкусного угощения к чаю за 15 минут

Быстрый десерт в кружке: рецепт вкусного угощения к чаю за 15 минут
Картинка: сгенерировано ИИ
Гостям точно понравится ароматное лакомство

Когда хочется приготовить что-то легкое, вкусное и ароматное на десерт, а времени совсем мало, лимонное угощение в кружке станет идеальным решением. Сладкий "подарок" к чаю готовится буквально несколько минут, а результат порадует гостей и домашних освежающим вкусом и нежным ароматом.

Ингредиенты:

– 4 большие ложки муки;

– 2 большие ложки сахарного песка;

– 1/4 маленькой ложки разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 3 большие ложки молока;

– 2 большие ложки растопленного сливочного масла;

– 2 маленькие ложки лимонного сока;

– немного тертой лимонной цедры.

Пошаговый рецепт приготовления

Начните с того, что смешайте в кружке сухие ингредиенты: муку, сахарный песок, разрыхлитель и соль. Добавьте к ним молоко, масло, лимонный сок и немного лимонной цедры. Тщательно перемешайте все, чтобы получилась гладкая масса без комков.

Теперь поставьте кружку (должна быть наполнена примерно до половины) в микроволновку на 1,5–2 минуты при максимальной мощности. Десерт поднимется и станет нежным, мягким, с легким цитрусовым ароматом. Дайте ему немного остыть перед подачей.

Для украшения можно использовать сахарную пудру, ломтики фрукта или немного меда. Десерт отлично подойдет для утреннего угощения к завтраку или для вечернего чаепития. Это идеальный вариант, когда нужно приготовить что-то быстрое и вкусное.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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