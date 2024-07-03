Уехавшая из России юмористка Чеснокова открыла бар на бывшей мусорке в Турции

Звезда рассказала, как складывается ее жизнь на чужбине

После февральских событий 2022 года немало российских звезд приняли решение покинуть родную страну и обосноваться за границей. Среди таких беглянок оказалась популярная юмористка Ирина Чеснокова. Женщина уехала в Турцию, где, как выяснилось, обосновалась на бывшей мусорке.



О таком неожиданном повороте судьбы Чеснокова рассказала сама. Женщина пояснила, что речь идет об экс-свалке, которую она с товарищами немного разобрала и организовала там бар. Таким странным образом артистка, которая пользовалась большой популярностью в нашей стране и нередко появлялась на российском телевидении, теперь пытается устроить свою жизнь в Турции.

Чеснокова откровенно призналась, что ее ресторанчик построен из "*** и палок". Более того, она заявила, что в Турции все создано из такого же непривлекательного материала. Также Ирина пожаловалась и на другие особенности жизни в этой восточной стране. Она сообщила, что там постоянно взлетают цены, что не добавляет оптимизма сбежавшей из России артистки.

Ирина Чеснокова в период с 2014 по 2017 годы снималась в популярном юмористическом шоу "Однажды в России". В целом, карьера артистки складывалась неплохо, она была узнаваема и пользовалась вниманием зрителей. Однако в 2023 году Ирина решила покинуть Россию и теперь живет в Турции.

К слову, ранее стало известно, почему политик Анатолий Чубайс сумел спокойно покинуть Россию.