На рэпера Канье Уэста подали в суд бывшие сотрудники

У знаменитости большие проблемы

Визит рэпера Канье Уэста (Йе) в Москву стал самым обсуждаемым событием минувших выходных. Знаменитый американский артист приехал в Россию на частное мероприятие, а заодно стал присматривать площадки для возможного выступления.

Уэст остановился в отеле "Four Seasons" рядом с Красной площадью, затем его заметили в соседствующих ресторанах. После этой новости в центр Москвы приехала огромная толпа поклонников, чтобы посмотреть на знаменитость – из-за этого пришлось устанавливать ограждения и регулировать толпу с помощью правоохранителей. На фоне такого повышенного внимания к своей персоне артист скрылся ото всех на яхте, которая плавала по Москве-реке, а затем улетел в США из аэропорта Внуково.

Тем не менее, в родной стране его ждут неприятности. Стало известно, что на рэпера подали в суд его же сотрудники. В иске утверждается, будто Йе подвергал их издевательствам, намеренно создавал жестокие условия труда, а также не выплачивал зарплату. Все инциденты случились в начале 2024 года.

Разработчики приложения для потокового вещания видео утверждают, что им не дали обещанных денег за переработки, заставляли смотреть порнографию и называли "рабами" и "новыми рабами".

Это не первый за последнее время иск в отношении Канье Уэста. До этого бывшая помощница обвинила его в домогательствах, преследованиях и невыплате нескольких миллионов долларов. В 2022 году несколько сотрудников заявляли, что знаменитость заставлял их смотреть порно, поскольку сам страдает от зависимости от подобного контента.