Актеры театра Виктюка боятся массовых увольнений после назначения Богомолова

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Громкие кадровые изменения в театральной жизни столицы до сих пор находятся у всех на слуху. На известия о новом руководители отреагировали артисты театра Виктюка, который достался Константину Богомолову. Как сообщают СМИ, они в ужасе из-за того, какая судьба их может ждать.
Паника в труппе началась из опасений о массовых увольнениях. По их словам, люди переживают, что режиссер ни с кем не будет деликатничать.
"Они уверены, что он приведет в их театр, который он называет просто "новой площадкой", своих людей", – делятся источники.
Сотрудники заведения утверждают, что Богомолов не имеет представления о репертуаре и особенностях театра – скорее всего, он начнет пропагандировать свои ценности, которые идут в разрез с эстетикой Романа Виктюка.
Ранее о серьезных изменениях в театральной сфере высказался Константин Хабенский. Он не стал говорить о своем отношении к назначениям, отметив, что люди, которые принимали решение, посчитали это правильным.
Незалежная оказалась в жутком положении
Отношения между странами в последнее время очень напряженные