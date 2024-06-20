Актеры театра Виктюка боятся массовых увольнений после назначения Богомолова

Артисты в ужасе после назначения Богомолова главой театра Виктюка
Константин Богомолов. Фото: АГН "Москва"
Сотрудники переживают, что в заведении изменится буквально все

Громкие кадровые изменения в театральной жизни столицы до сих пор находятся у всех на слуху. На известия о новом руководители отреагировали артисты театра Виктюка, который достался Константину Богомолову. Как сообщают СМИ, они в ужасе из-за того, какая судьба их может ждать.

Паника в труппе началась из опасений о массовых увольнениях. По их словам, люди переживают, что режиссер ни с кем не будет деликатничать.

"Они уверены, что он приведет в их театр, который он называет просто "новой площадкой", своих людей", – делятся источники.

Сотрудники заведения утверждают, что Богомолов не имеет представления о репертуаре и особенностях театра – скорее всего, он начнет пропагандировать свои ценности, которые идут в разрез с эстетикой Романа Виктюка.

Ранее о серьезных изменениях в театральной сфере высказался Константин Хабенский. Он не стал говорить о своем отношении к назначениям, отметив, что люди, которые принимали решение, посчитали это правильным.

Источник: ProZvezd

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