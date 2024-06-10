Кравченко эмоционально высказалась о коллеге по "Сватам" Кошмал

Артистка не понимает, как девушка могла говорить о них такие вещи

Актриса Татьяна Кравченко, которая почти два года отказывалась высказываться о своей украинской коллеге по сериалу "Сваты" Анне Кошмал, прервала молчание. Знаменитость решила сделать эмоциональное заявление о девушке, вместе с которой она несколько лет играла в проекте.

Как известно, в последние годы Кошмал нелестно отзывается о своих российских партнерах по проекту. Она признавалась, что после их молчания о происходящем на Украине полностью вычеркнула Кравченко и Добронравова из своей жизни, хотя раньше считала артистов близкими людьми. А недавно Анна и вовсе назвала их "больными людьми".

Татьяна Эдуардована возмутилась, что украинские актеры совершенно ничего в политике не понимают, но зачем-то в нее лезут. Она вспомнила, как Добронравов спасал Кошмал во время отравления, выхаживал в больнице.

"Наверное, задание такое там. Я не знаю. Могла бы сказать "я не буду ничего говорить", мы же ничего не говорим. И она так гневно... Я даже ее не узнала. Надо мясо есть, она же там веганка какая-то", – покрутила Кравченко у виска.

При этом она отметила, что до известных событий на съемочной площадке все друг к другу относились очень хорошо.