Добронравов отменил все спектакли на год из-за болезни

Поклонники сильно обеспокоены происходящим

Сегодня, 15 марта, в прессе появилась тревожная новость. Сообщается, что популярный артист Федор Добронравов начал спешно отменять все свои спектакли. Полюбоваться игрой артиста на театральных подмостках не удастся в течение, как минимум, года. Поклонников такие вести очень сильно встревожили. Оказалось, что решение о приостановке творческой деятельности было вынужденным. У Добронравова серьезные проблемы со здоровьем.



Как удалось выяснить журналистам, недавно артист перенес сложную операцию. Если бы не своевременное вмешательство врачей, любимец публики мог бы на всю оставшуюся жизнь стать инвалидом. По имеющимся данным, в конце февраля звезда "Сватов" почувствовал острую боль в шее, позвоночнике, также артисту было больно глотать.



После обследования в клинике знаменитость экстренно отправили на операцию. Артисту удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Это серьезная операция, которая требует продолжительного восстановления.



Именно поэтому Добронравов решил временно отойти от дел. Сейчас артисту требуются все силы и внимание на то, что восстановиться после хирургического вмешательства и вернуться к полноценной жизни. Поклонники звезды переживают за своего любимца и желают ему скорейшего выздоровления.



К слову, ранее стало известно о серьезной травме Ларисы Гузеевой.

