"А нижнее белье где?": SHAMAN засняли с распахнутым халатом

Певца застукали в номере отеля в откровенном виде

Внешний вид Ярослава Дронова воспринимается публикой неоднозначно. Одни хвалят его за нестандартный образ, а другие критикуют за выбор слишком отягивающих кожанных штанов и других аксессуаров. При этом сам артист относится ко всему с легкостью и долей иронии, стараясь не реагировать на критиков.

Недавно в одном из интервью SHAMAN сделал сенсационное заявление. Журналисты во время съемок в номере артиста и осмотра его чемоданов поинтересовались "А где нижнее белье?". Знаменитость признался, что в его гардеробе такого аксессуара нет – трусы он совершенно не признает. Поэтому одежду Ярослав носит исключительно на голое тело.

"Я не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье", – признался он тележурналистам.

В этот момент артиста снимали в одном халате. Он сидел рядом с чемоданами, разбирая вещи и раздвинув ноги, из-за чего его элемент одежды немного распахнулся. На камеры интимная часть тела SHAMAN не попала совершенно случайно.

Ранее стало известно, что против SHAMAN могут ввести санкции на Западе после участия артиста в инаугурации президента Владимира Путина.