Валерия рассказала о страхе мужчин перед сильными женщинами

Артистка считает, что волевой характер отпугивает потенциальных партнеров от некоторых дам

Певица Валерия считает, что большинство мужчин боится сильных женщин. Так она объяснила, почему Ольга Бузова до сих пор одинока. Артистка стала гостьей на мероприятии, посвященном 20-летию карьеры телеведущей.

Валерия считает, что мужской пол опасается конкуренции. Им самим хочется доминировать, быть главными в семье. Но сильные женщины всегда со своим волевым характером, что может отпугивать.

"Трудно возвыситься самому, это не так легко: быть самодостаточным и принимать рядом с собой сильную женщину. Уважать, любить ее, ценить", – сказала артистка.

Она же, в свою очередь, считает, что с сильными женщинами всегда приятно иметь дело. И пожелала Бузовой обрести счастье в личной жизни и найти подходящего партнера.

Не так давно Валерия вернулась в Россию. Певица вместе с мужем летала в Турцию, где у него было запланировано выступление на местном курорте.