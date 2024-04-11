Джанабаева показала фото нового жилья после переезда из России

Вместе с мужем они нашли новое пристанище

Слухи о том, что вслед за супругом Альбина Джанабаева уехала из России, ходят давно. Официльных заявлений пара не делала, но, как известно, в последнее время Меладзе не спешит возвращаться назад из-за своей позиции в отношении конфликта.

В итоге политические взгляды мужа помешали и карьере его жены. Джанабаеву, как говорят источники, вслед за исполнителем хита "Красиво" внесли во внегласные черные списки.

СМИ сообщают, что обосноваться пара решила в Грузии. Неизвестно, успели ли она приобрести недвижимость или пока снимают, надеясь, что получится вернуться назад. В любом случае, значительную часть времени Джанабаева и Меладзе проводят за границей.

Недавно артистке исполнилось 45 лет. По случаю торжества она решила показать поклонникам, в каких условиях сейчас приходится жить. Многие обратили внимание на то, что их новое жилье выглядит значительно скромнее столичной недвижимости. Хотя и на бедность супруги пожаловаться явно не могут.

Что сейчас происходит с подмосковным особняком знаменитостей – неизвестно. Брат артиста Константин Меладзе некоторое время назад продал свой дом, расположенный рядом.

Сейчас у Валерия ожидается гастрольный тур по США – билеты публика раскупает молниеносно. Поэтому даже после вероятного отъезда из России и отсутствия работы у Джанабаевой, пара вряд ли может пожаловаться на безденежье.