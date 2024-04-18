Доктор Мясников спас женщину в аэропорту Дубая от теплового приступа

Стало известно о ЧП с доктором Мясниковым в Дубае
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В стране прошел сильнейший за последние годы ливень

Доктор Александр Мясников оказался в числе россиян, которые застряли в аэропорту Дубая после прошедшего в стране рекордного ливня. Телеведущего сняли случайно, когда он оказывал помощь женщине, пострадавшей от теплового приступа.

На опубликованных кадрах Мясников находится в толпе людей и видно, как он оказывает необходимые медицинские действия. Очевидцы рассказали, что сотрудников медслужбы аэропорта поблизости не оказалось, поэтому пришлось искать среди людей, ожидающих вылета. Среди них и нашли знаменитого теледоктора.

После того, как местные медики подоспели к месту чрезвычайного происшествия, Мясников курировал и наблюдал за их действиями.

Кадр видео Mash

Известно, что Александр Мясников до визита в Дубай находился в Непале – туда он поехал в пеший тур по горам. Подробностями ведущий активно делился в социальных сетях. Вероятно, Эмираты были трансферной точкой во время его возвращения в Москву.

Фото: соцсети

Последние три дня россияне не могут покинуть ОАЭ. Значительную часть рейсов отменили из-за непогоды, на ближайшие даты свободных к продаже билетов нет. Многие стоят в очередях, чтобы договориться о переносе отмененного рейса, но в ожидании приходится проводить порядка семи часов из-за наплыва людей. Деньги у туристов заканчиваются, им приходится покупать еду и воду за собственный счет.

Источник: Mash
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей