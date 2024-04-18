Доктор Мясников спас женщину в аэропорту Дубая от теплового приступа

В стране прошел сильнейший за последние годы ливень

Доктор Александр Мясников оказался в числе россиян, которые застряли в аэропорту Дубая после прошедшего в стране рекордного ливня. Телеведущего сняли случайно, когда он оказывал помощь женщине, пострадавшей от теплового приступа.

На опубликованных кадрах Мясников находится в толпе людей и видно, как он оказывает необходимые медицинские действия. Очевидцы рассказали, что сотрудников медслужбы аэропорта поблизости не оказалось, поэтому пришлось искать среди людей, ожидающих вылета. Среди них и нашли знаменитого теледоктора.

После того, как местные медики подоспели к месту чрезвычайного происшествия, Мясников курировал и наблюдал за их действиями.

Известно, что Александр Мясников до визита в Дубай находился в Непале – туда он поехал в пеший тур по горам. Подробностями ведущий активно делился в социальных сетях. Вероятно, Эмираты были трансферной точкой во время его возвращения в Москву.

Последние три дня россияне не могут покинуть ОАЭ. Значительную часть рейсов отменили из-за непогоды, на ближайшие даты свободных к продаже билетов нет. Многие стоят в очередях, чтобы договориться о переносе отмененного рейса, но в ожидании приходится проводить порядка семи часов из-за наплыва людей. Деньги у туристов заканчиваются, им приходится покупать еду и воду за собственный счет.