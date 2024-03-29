Рожденная в Киеве американка Успенская объяснила получение российского паспорта

Рожденная в Киеве американка Успенская объяснила получение российского паспорта
Фото: Утро.ру
"Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, — // Я была тогда с моим народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был", - писала Анна Ахматова в 1961 году. В 2024-м эти слова из "Реквиема" могут стать девизом Любови Успенской

Любовь Залмановна Сицкер, как от рождения звали королеву шансона, родилась в Киеве. С 1978 по 1993 годы она жила и работала в Америке, где получила гражданство. Но теперь певица стала по паспорту россиянкой.

Еще декабре 2022-го артистка объявила: "С гордостью, с честью, на днях принимаю российское гражданство, моя мечта сбылась, быть гражданкой России". Но до октября прошлого года имя Успенской не значилось ни в одном из Указов президента России, в соответствии с которым и осуществляется принятие гражданства. И вот, наконец, певица с гордостью может показывать российский паспорт. Как писал Владимир Маяковский: " Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. // Читайте, завидуйте".

Фото: Утро.ру

"Я горжусь этой страной и ее людьми, – уверяет Любовь Успенская. – Россию считаю великой и лучшей страной на свете. А россияне для меня – это моя семья. И именно поэтому я приняла российское гражданство после начала специальной военной операции (24 февраля 2022 года – Прим. ред.). И сегодня я на корабле со всеми россиянами. И даже если он, не дай Бог, начнет тонуть, я никогда не перейду на другой корабль. Я навсегда с этой страной!"

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей