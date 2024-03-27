Наталья Подольская после трагедии в "Крокусе" со слезами рассказала о гибели отца

"Так больно": Подольская после трагедии в "Крокусе" рассказала о гибели отца
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В студии "Русского Радио" проходит мемориальный концерт "Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Он призван поддержать и тех, кого коснулись страшные события 22 марта в "Крокус Сити Холле", и всех жителей страны, вселить в них веру.

Участвующая в концерте Наталья Подольская не могла сдержать слез, рассказывая об этой страшной трагедии. "Это горе коснулось каждого, – вздыхает певица. – Для нас, артистов, это был родной дом – самый теплый, самый любимый. И страшно, что это непоправимое горе случилось в нашем доме. Теперь нам с этим жить, и каждый год 22 марта в мыслях возвращаться к этой беде".

"Трагедия в "Крокусе" случилась в день рождения моей мамы, – рассказала звезда. – Мы ехали уже с праздника, и узнали эти тяжелые новости. И были ошеломлены! Остается только молиться и верить, что такого больше не случится".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Мы с Володей поехали к "Крокусу", возложили цветы к мемориалу, – говорит Наталья. – Я долго думала, стоил ли это выкладывать в социальных сетях. Но поняла, что горем нужно делиться. Я помню, когда в 2006 году погиб мой отец в аварии, мама одной моей подруги посоветовала устраниться и дать нам возможность пережить это горе самостоятельно, просто исчезнуть. Это было так больно! Мы потом это обсуждали. Ведь когда у тебя горе, об этом хочется кричать, хочется это проговаривать и знать, что ты не одинок, что рядом есть родные и близкие". 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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