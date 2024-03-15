Анастасия Волочкова снялась в нижнем белье

Волочкова выставила откровенное фото в крошечных кружевных трусах
Анастасия Волочкова. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина поделилась снимком в своем блоге

Несколько недель королева треша Анастасия Волочкова держала себя в руках и не устраивала эпатажных выходок. Многие заподозрили, что балерина затаилась из-за нашумевшей "голой" вечеринки, "щепки" от которой до сих пор летят даже в корифеев российской эстрады— Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Однако надолго балерину не хватило, и она снова пустилась шокировать общественность. На этот раз экс-прима Большого театра блеснула в соцсетях крошечными кружевными трусами. 

Для этого Анастасии не пришлось даже садиться на шпагат. Она просто снялась на процедуре у косметолога. Танцовщица лежала на кушетке и чуть приподнялась. Кроме нижнего белья, состоящего из тонких полосочек, на балерине ничего не было. Грудь она прикрыла полотенцем. 

Впрочем, возвращению эпатажной артистки обрадовались как поклонники, так и хейтеры. Волочкову засыпали комментариями в привычной саркастичной манере, не забыв при этом упрекнуть во всех грехах. 

"Есть в нашей жизни постоянные вещи, и одной из них является полуголая Настя в замысловатой позе",  —  написали под фото подписчики. 

Фото: Соцсети

Ранее Волочкова высмеяла Яну Поплавскую за совет обратиться к наркологу. Балерина посоветовала "завидовать молча", а также заявила, что не знает, кто эта "тетя". 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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