У кого Ливанов отнял роль Шерлока: легендарный сыщик мог быть с другим лицом

Съемки проходили в очень напряженной обстановке

Легендарный советский артист Василий Ливанов у большинства жителей нашей страны тесно ассоциируется с гениально воплощенным им образом знаменитого Шерлока Холмса. Блистательная игра народного артиста подарила зрителю целую череду захватывающих кинолент. Однако, как оказалось, съемки фильма проходили в крайне напряженной обстановке.



Народной артист РСФСР рассказал о глубоком конфликте, который был у него с режиссером киноленты Игорем Масленниковым. Оказалось, что режиссер изначально выступал резко против кандидатуры Ливанова на роль в "Шерлоке Холмсе". Так что, будь на то воля режиссера, главный сыщик страны имел бы совсем другое лицо.

Сам Ливанов рассказал, что Масленников хотел видеть на его месте известного советского артиста Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Судьбу героя серии фильмов о сыщике решил оператор картины Юрий Векслер. Он поставил вопрос ребром и объявил, что не станет снимать сериал, если кандидатуру Ливанова не утвердят.

Режиссеру пришлось смириться, но на съемочной площадке процесс выстраивался со скрипом. Ливанов уверен, что Масленников получил высокую должность за счет приспособленчества и был некомпетентным режиссером. При этом все заслуги артистов он пытался приписать себе, заявляя, что блистательным актерам лишь удается "воплощать его тайные замыслы".

К слову, ранее Василий Ливанов выступил с резкой критикой Чулпан Хаматовой.