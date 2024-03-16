Водонаева скинула нижнее белье и задрала ногу – откровенное фото

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Известный блогер Алена Водонаева решила устроить фотосессию на пляже. Знаменитость поделилась с поклонниками результатами, которые ей удалось заснять на курорте египетской в Хугарде.
Водонаева предстала перед поклонниками в откровенном образе. На ней было серебристое платье с глубокими разрезами в области груди и ног – можно было заметить, что нижнее белье блогер предварительно с себя скинула. Ее голени при этом украшали красивые браслеты с драгоценными камнями.
Одну из ног знаменитость намеренно задрала, чтобы обнажить подтянутую линию бедер. Также на фото на первом плане оказался ее стройный пресс и грудь, которая немного выглядывала из-под платья.
"Пора худеть к лету, девушки", – подписала она снимок.
Публика оставила под постом массу восторженных комментариев. Однако были и те, которых внешность Водонаевой на фотографии несколько напугала.
"Похожа на мужика, черты лица грубые", "На фото всегда такая красавица, но посмотришь ее интервью, все куда-то пропадает",
– пишет народ.
Критику в свой адрес блогер оставила без ответа.
Недавно оголенную Алену Водонаеву застукали с женатым SHAMAN.
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