Общественник рассказал, для чего добивался срыва концерта Орбакайте

Бородин добился отмены концерта Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Общественник предложил внести певицу в ряды иноагентов

Буквально на последних днях приготовления Кристина Орбакайте была удалена из списка участников концерта к 8 марта. После слов ее матери о том, что "нормальные люди" в Россию не вернутся, прилетело и дочери примадонны.

Кристина Орбакайте упорно избегает оценок и заявлений по поводу политической ситуации в стране и поведения своих родственников. Знакомые певицы говорят, что та не горит желанием каяться за слова звездной родительницы.

Глава ФПБК Виталий Бородин утверждает, что срыв участия исполнительницы хита "Танго втроем" в концерте – его рук дело, так как именно его действия помогли отменить участие певицы в торжественном мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню. Более того, общественник официально попросил присвоить Алле Пугачевой звание иноагента.

"Люди против Орбакайте", – написал в своем телеграм-канале Бородин.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, дочь примадонны больше не ждет в нашей стране ничего хорошего и ей теперь останется только выступать на частных корпоративах в Америке, где с некоторых пор живет и сама Орбакайте, и ее семья. Дворцов уверен, что лет через 10-15 ее просто забудут.

Ранее мы писали, что Орбакайте отказалась оправдываться перед россиянами.

Источник: Телеграм-канал Виталия Бородина ✓ Надежный источник
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