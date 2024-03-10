Всплыла неожиданная правда об отношениях Жванецкого и Пугачевой

У знаменитостей была особая связь

Между Аллой Пугачевой и Михаилом Жванецким, как известно, была крепкая дружба. Несколько лет артисты регулярно встречались друг с другом как на сцене, так и за ее пределами. Вдова сатирика Наталья рассказала, как на самом деле складывались отношения знаменитостей, когда на них не были нацелены камеры.

По словам женщины, связь Пугачевой и Жванецкого была построена исключительно на взаимном интеллектуальном интересе: артист видел в певице невероятно умную и образованную женщину, с которой ему всегда было интересно. При этом, уверяет Наталья, ничего платонического в их отношениях не было, хотя она не исключает небольшую влюбленность, когда те только начали общаться друг с другом.

Наталья рассказала, что у Пугачевой и Жванецкого всегда было много общих тем для разговора.

"Она на него действовала каким-то странным образом, она на него производила просто неоглушительное впечатление", – призналась вдова.

При встречах артисты довольно часто выпивали, поскольку в противном случае каждый из них чувствал себя в присутствии другого немного скованно, рассказала жена Жванецкого.

По словам Натальи, она никогда не ревновала супруга к Алле Пугачевой. Напротив, певица всегда вызывала в ней восхищение из-за небывалой энергетики, которую источала.

Сейчас Алла Пугачева и Михаил Жванецкий не пользуются прежней любовью народа. Артистку критикуют за резкие заявления в адрес россиян, а покойному сатирику припоминают диалоги 10-летней давности. Из-за них недавно в Ростове-на-Дону было решено убрать памятник юмористу на одной из главных улиц города.