Хачапури на сковороде: рецепт быстрого ужина на всю семью

Хачапури на сковороде: рецепт быстрого ужина на всю семью
Картинка: сгенерировано ИИ
Ароматная выпечка точно понравится домашним

Хачапури на сковороде – это быстрый и простой способ "сварганить" вкусный ужин, который точно понравится всему семейству. Нежное тесто, тянущаяся сырная начинка и золотистая корочка – такой вариант выпечки не требует духовки, а справиться с ним сможет даже начинающий кулинар.

Ингредиенты:

– мука – 200 г;

– кефир – 200 мл;

– яйцо – 1 шт.;

– соль – 0,5 маленькой ложки;

– сыр – 250 г;

– сливочное масло – 30 г.

Пошаговый рецепт

В глубокой миске смешайте кефир, сырную стружку, соль и яйцо. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. 

Тесто выливаем прямо в сковороду. Обжариваем на среднем огне около 7 минут, затем переворачиваем и жарим еще минут 5, пока корочка не станет румяной.

Готовый хачапури смажьте сливочным маслом и подавайте горячим.

Этот рецепт выручит, когда хочется чего-то вкусного и сытного без долгой возни на кухне.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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