Хачапури на сковороде: рецепт быстрого ужина на всю семью

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Хачапури на сковороде – это быстрый и простой способ "сварганить" вкусный ужин, который точно понравится всему семейству. Нежное тесто, тянущаяся сырная начинка и золотистая корочка – такой вариант выпечки не требует духовки, а справиться с ним сможет даже начинающий кулинар.
– мука – 200 г;
– кефир – 200 мл;
– яйцо – 1 шт.;
– соль – 0,5 маленькой ложки;
– сыр – 250 г;
– сливочное масло – 30 г.
В глубокой миске смешайте кефир, сырную стружку, соль и яйцо. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто.
Тесто выливаем прямо в сковороду. Обжариваем на среднем огне около 7 минут, затем переворачиваем и жарим еще минут 5, пока корочка не станет румяной.
Готовый хачапури смажьте сливочным маслом и подавайте горячим.
Этот рецепт выручит, когда хочется чего-то вкусного и сытного без долгой возни на кухне.
Многие недовольны действиями нового президента
Незалежные негласны молча смотреть, как решается их судьба