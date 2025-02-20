Крем-суп из тыквы с апельсином: рецепт оригинального первого блюда

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Яркий и ароматный крем-супчик из тыквы с цитрусом – это необычное первое блюдо, которое удивит всех оригинальным сочетанием вкусов. Нежнейшая консистенция, легкая цитрусовая кислинка и приятная сладость сделают его настоящим кулинарным открытием. Готовится супчик просто, а результат впечатлит даже тех, кто обычно не ест тыкву.
– тыква – 500 г;
– апельсин – 1 шт.;
– лук – 1 шт.;
– чеснок – 1 зубчик;
– сливки 10 % – 150 мл;
– вода или бульон – 500 мл;
– мускатный орех – щепотка.
Нарежьте тыкву и лук кубиками, чесночок измельчите. Обжарьте эти ингредиенты на оливковом масле до мягкости.
Добавьте воду или бульон, варите 15 минут. Влейте свежевыжатый апельсиновый сок. Сдобрите солью, перцем и присыпьте мускатным орехом.
Снимите с огня, пюрируйте блендером, затем влейте сливки и перемешайте.
Подавать лучше горячим, украсив зеленью или сухариками. Вкус необычный, но очень гармоничный – попробуйте!
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