Крем-суп из тыквы с апельсином: рецепт оригинального первого блюда

Крем-суп из тыквы с апельсином: рецепт оригинального первого блюда
Картинка: сгенерировано ИИ
Дома все будут в восторге

Яркий и ароматный крем-супчик из тыквы с цитрусом – это необычное первое блюдо, которое удивит всех оригинальным сочетанием вкусов. Нежнейшая консистенция, легкая цитрусовая кислинка и приятная сладость сделают его настоящим кулинарным открытием. Готовится супчик просто, а результат впечатлит даже тех, кто обычно не ест тыкву.

Ингредиенты:

– тыква – 500 г;

– апельсин – 1 шт.;

– лук – 1 шт.;

– чеснок – 1 зубчик;

– сливки 10 % – 150 мл;

– вода или бульон – 500 мл;

– мускатный орех – щепотка.

Пошаговый рецепт

Нарежьте тыкву и лук кубиками, чесночок измельчите. Обжарьте эти ингредиенты на оливковом масле до мягкости.

Добавьте воду или бульон, варите 15 минут. Влейте свежевыжатый апельсиновый сок. Сдобрите солью, перцем и присыпьте мускатным орехом.

Снимите с огня, пюрируйте блендером, затем влейте сливки и перемешайте.

Подавать лучше горячим, украсив зеленью или сухариками. Вкус необычный, но очень гармоничный – попробуйте!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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