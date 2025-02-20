Как приготовить полезные блины на Масленницу: советы экспертов

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Блины являются излюбленным угощением россиян в масленичный период, однако блюдо назвать здоровым нельзя. Особенно удар по организму могут нанести различные сладкие и соленые добавки, которые идут вместе с праздничным деликатесом.
Тем не менее, врачи отмечают – блины можно сделать более полезными, если придерживаться нескольких важных правил. Например, добавив в тесто цельнозерновой муки или отказавшись от сливочного или растительного масла при жарке.
При этом не стоит переедать – это, как правило, наносит организму больший вред, чем неправильная пища. Также стоит добавлять больше здоровых и растительных продуктов в качестве дополнения к блинам. Это могут быть различные овощи, фрукты, бобовые.
"Можно заменить часть муки на цельнозерновую или добавить в тесто измельченные семена льна или чиа. Это позволит не только улучшить питательную ценность, но и добавит вкусу интересных оттенков", – поделилась эксперт Олеся Махова.
Дополнительно она порекомендовала россиянам не готовить блины на слишком большом огне, чтобы избежать образования в них вредных веществ.
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