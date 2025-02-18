Панкейки из свеклы с мягким сыром: рецепт роскошного завтрака

Панкейки из свеклы с мягким сыром: рецепт роскошного завтрака
Картинка: сгенерировано ИИ
От такого угощения домашние точно сойдут с ума

Свекольные панкейки – это необычный и яркий вариант завтрака, который удивит своим вкусом и аппетитным видом. Свекла придает блюду оригинальность и насыщенный цвет, а мягкий сыр делает угощение очень нежным и воздушным.

Для приготовления понадобятся:

– 1 небольшая свекла;

– 1 стакан муки;

– 1 яйцо;

– 150 мл молока;

– 1 ч. л. разрыхлителя;

– 2 ст. л. растительного масла;

– щепотка соли.

Подробный рецепт

Свеклу нужно отварить и натереть на терке. Смешать с яйцом, молоком и маслом. Ввести муку с разрыхлителем и солью, замесить тесто. Жарить панкейки на сухой сковороде до румяности.

Подавать их лучше с мягким сыром – рикоттой или творожным, а для вкуса можно добавить мед, орешки или ягоды. Такой завтрак порадует не только вкусом и красивой подачей, но и несомненной пользой для организма.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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