Панкейки из свеклы с мягким сыром: рецепт роскошного завтрака

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Свекольные панкейки – это необычный и яркий вариант завтрака, который удивит своим вкусом и аппетитным видом. Свекла придает блюду оригинальность и насыщенный цвет, а мягкий сыр делает угощение очень нежным и воздушным.
– 1 небольшая свекла;
– 1 стакан муки;
– 1 яйцо;
– 150 мл молока;
– 1 ч. л. разрыхлителя;
– 2 ст. л. растительного масла;
– щепотка соли.
Свеклу нужно отварить и натереть на терке. Смешать с яйцом, молоком и маслом. Ввести муку с разрыхлителем и солью, замесить тесто. Жарить панкейки на сухой сковороде до румяности.
Подавать их лучше с мягким сыром – рикоттой или творожным, а для вкуса можно добавить мед, орешки или ягоды. Такой завтрак порадует не только вкусом и красивой подачей, но и несомненной пользой для организма.
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