Угадайте лентяя по одной цитате: необычный тест

Накануне в России отмечали забавный праздник

15 июля любители поменьше трудиться отмечали День русской лени. В честь этого праздника предлагаем вам вспомнить самых известных лентяев из фильмов и мультиков. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что одной из черт русского характера является некоторая склонность к лени. Впрочем, если мы и запрягаем долго, то едем очень быстро.



В вопросах собраны цитаты известных лентяев. Проверьте свою память и смекалку. Попробуйте вспомнить, как звали любителей делать все спустя рукава или не делать вовсе. Простой тест займет всего несколько минут, зато поднимет настроение и точно вызовет улыбку.