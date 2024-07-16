Угадайте лентяя по одной цитате: необычный тест

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15 июля любители поменьше трудиться отмечали День русской лени. В честь этого праздника предлагаем вам вспомнить самых известных лентяев из фильмов и мультиков. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что одной из черт русского характера является некоторая склонность к лени. Впрочем, если мы и запрягаем долго, то едем очень быстро.
В вопросах собраны цитаты известных лентяев. Проверьте свою память и смекалку. Попробуйте вспомнить, как звали любителей делать все спустя рукава или не делать вовсе. Простой тест займет всего несколько минут, зато поднимет настроение и точно вызовет улыбку.
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