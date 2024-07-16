Доктор Мясников поделился рецептом идеального мяса на ужин

Александр очень любит вкусно покушать

Советы Александра Мясникова вызывают доверие у большого числа жителей России. Обычно доктор рассказывает о том, как держать свой организм в тонусе и бороться с коварными болезнями. Однако на этот раз эксперт по медицине решил рассказать, какой рецепт мясного блюда кажется ему самым простым и вкусным.



Для того чтобы приготовить вкуснятину на ужин, нужно взять хороший кусок говядины. Мясо обязательно должно быть свежим и нежирным. Лучше всего отдать предпочтение вырезке. Из хорошего мяса получаются отличные стейки, при этом для приготовления не нужен специальный гриль или сковорода для стейков.



Нужно взять обычную чугунную сковороду и раскалить ее до красна. Масло добавлять не требуется. Мясо нарезаем ломтями толщиной в три пальца. Стейки закидываем на сковороду, как только мясо "схватилось", переворачиваем. Это позволяет запечатать сок внутри и блюдо получается очень нежным.



Только после этого добавляем сливочное масло и любимые специи. Осталось прожарить стейки до необходимого уровня, можно добавить немного репчатого лука. С таким простым рецептом сможет справиться любая хозяйка, при этом вся семья будет в восторге от вкусного и ароматного ужина.

