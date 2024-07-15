Сумасшедший кот-ниндзя поразил публику - видео

Некоторые хвостатые удивляют своими умениями

Домашние питомцы регулярно поражают своих хозяев поразительными выходками. Братья наши меньшие всегда ведут себя непосредственно и делают только то, что хотят сами. Особенно это касается котов. На просторах социальных сетей можно найти целую подборку забавных видеороликов с усатыми.



Новой звездой интернета стал очаровательный кот-ниндзя. Наблюдая за его странным поведением, можно подумать, что котейка слегка сумасшедший, но это не снижает уровень его привлекательности, напротив, только вызывает еще больше интереса у окружающих.

На видеоролик попал момент, когда необычный котейка совершил удивительный трюк. Нечто на шкафу привлекло внимание хвостатого, и он буквально за несколько секунд взлетел по лестнице под самый потолок. Усатый провел необходимые исследования, после чего также стремительно, будто паучок, спустился по стене вниз.