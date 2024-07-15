Сумасшедший кот-ниндзя поразил публику - видео

Сумасшедший кот-ниндзя поразил публику - видео
Фото: www.unsplash.com
Некоторые хвостатые удивляют своими умениями

Домашние питомцы регулярно поражают своих хозяев поразительными выходками. Братья наши меньшие всегда ведут себя непосредственно и делают только то, что хотят сами. Особенно это касается котов. На просторах социальных сетей можно найти целую подборку забавных видеороликов с усатыми.

Новой звездой интернета стал очаровательный кот-ниндзя. Наблюдая за его странным поведением, можно подумать, что котейка слегка сумасшедший, но это не снижает уровень его привлекательности, напротив, только вызывает еще больше интереса у окружающих.

На видеоролик попал момент, когда необычный котейка совершил удивительный трюк. Нечто на шкафу привлекло внимание хвостатого, и он буквально за несколько секунд взлетел по лестнице под самый потолок. Усатый провел необходимые исследования, после чего также стремительно, будто паучок, спустился по стене вниз.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Удивительное предсказание о конфликте на Украине сделали в НАТО

Многие считают текущий год решающим

Радикальное решение по F-16 предложил генерал ВСУ: "Все дороги"

Военный рассчитывает на высокую эффективность истребителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей