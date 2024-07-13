В Петербурге из-за нападения медведя погибла женщина

Несчастная была любительницей экзотичных животных

Жуткая трагедия произошла в Северной столице. Там от могучих лап медведя погибла женщина. Когда-то россиянка решила, что совладает с диким зверем и решила сделать его своим домашним питомцем. Однако ее трагическая судьба в очередной раз продемонстрировала, что диким хищникам не место в домах людей.



Женщина решила добавить остроту в собственную жизнь и обзавелась двумя медведями. В их компании петербурженка проживала на севере города. Оба зверя содержались в клетках.

Накануне один из хищников сумел выбраться из заточения и тут же напал на свою хозяйку. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В итоге попробовавшего кровь человека медведя пришлось ликвидировать. Его сородич сейчас изолирован и находится под присмотром экспертов.