Вы грамотный человек? Быстрый тест проверит знания

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
908 новости
Совершенству нет предела. Многие умные и выдающиеся люди всегда подчеркивают, как важно постоянно находиться в процессе обучения и самосовершенствования. Грамотная, богатая речь отличает образованного и интеллектуально развитого человека.
К сожалению, школьные правила имеют обыкновение быстро выветриваться из головы. Предлагаем вам пройти тест на грамотность и выяснить, нет ли у вас проблем с расстановкой ударений. Неправильно произнесенные слова создают крайне неприятное впечатление о собеседнике. Проверьте себя!
Вокруг нашей страны активно плетут образ "империи зла"
Президент подогревает почву перед началом диалога