Вы грамотный человек? Быстрый тест проверит знания

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Совершенству нет предела. Многие умные и выдающиеся люди всегда подчеркивают, как важно постоянно находиться в процессе обучения и самосовершенствования. Грамотная, богатая речь отличает образованного и интеллектуально развитого человека.



К сожалению, школьные правила имеют обыкновение быстро выветриваться из головы. Предлагаем вам пройти тест на грамотность и выяснить, нет ли у вас проблем с расстановкой ударений. Неправильно произнесенные слова создают крайне неприятное впечатление о собеседнике. Проверьте себя!