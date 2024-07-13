Эксперты рассказали, как быстро охладить салон автомобиля в жару

Летом эта проблема может стать настоящим бедствием

Садиться в раскаленный салон автомобиля – то еще удовольствие. Когда природа радует нас по-настоящему знойной погодой, появляются и дополнительные проблемы такого рода. Опытные водители рассказали, как быстро справиться с трудностью охлаждения салона.



Если машина долгое время простояла на солнце, внутри она начинает напоминать баню или сауну. Разумеется, если авто оборудовано кондиционером, раскаленный воздух получится достаточно быстро выгнать из салона, а если встроенного охладителя нет, можно прибегнуть к лайфхакам.

Например, не лишним будет продуть салон. Для этого нужно одно окно оставить открытым, а противоположное несколько раз открыть-закрыть. Потоки воздуха помогут охладить салон.

Еще один действенный способ – протереть руль и сидения влажной тряпкой. За счет испарения влаги салон охладится. Не стоит использовать влажные салфетки, они могут сделать поверхности липкими, лучше возить с собой канистру воды и простую тряпку.