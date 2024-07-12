Молящий накормить его кот насмешил публику - видео

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Необычное поведение домашних животных регулярно становится причиной появления семейных баек. Все коты и собаки обладают уникальными характерами и повадками. За выкрутасами братьев наших меньших можно наблюдать бесконечно.
Новой звездой социальных сетей стал очаровательный котик, который научился буквально вымаливать еду у хозяев. Надо полагать, малыш, как и большинство его сородичей – настоящий обжорка и очень любит наполнять свой животик вкусностями. Котик разработал целую стратегию по убеждению людей хорошо его кормить.
Малыш научился собирать лапки в позе молящегося. В таком виде он начинает активно двигаться, призывая человека обратить внимание на удовлетворение его потребностей. Разумеется, отказать молящему котику невозможно, после такого концерта его миски сразу наполняют вкусняшками.
Первые деньги украинцы увидят уже в следующем месяце