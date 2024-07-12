Молящий накормить его кот насмешил публику - видео

Пушистый был очень убедителен

Необычное поведение домашних животных регулярно становится причиной появления семейных баек. Все коты и собаки обладают уникальными характерами и повадками. За выкрутасами братьев наших меньших можно наблюдать бесконечно.



Новой звездой социальных сетей стал очаровательный котик, который научился буквально вымаливать еду у хозяев. Надо полагать, малыш, как и большинство его сородичей – настоящий обжорка и очень любит наполнять свой животик вкусностями. Котик разработал целую стратегию по убеждению людей хорошо его кормить.

Малыш научился собирать лапки в позе молящегося. В таком виде он начинает активно двигаться, призывая человека обратить внимание на удовлетворение его потребностей. Разумеется, отказать молящему котику невозможно, после такого концерта его миски сразу наполняют вкусняшками.